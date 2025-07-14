СНАУ постраждав під час обстрілу, є поранені – Сумська ОВА

Фото: https://www.facebook.com/ihor.m.kovalenko

Безпілотники російської армії у понеділок атакували навчальний заклад у Сумській громаді, є поранені, повідомив начальник Сумської областної військової адміністрації Олег Григоров.

"На місці працюють відповідні служби. З’ясовуються деталі та масштаби руйнувань", — написав він у Telegram.

В ефірі "Суспільне Перший" Григоров уточнив, що поранено троє чоловіків та троє жінок. Серед них - працівники навчаьного закладу, студент. Їм надали необхідну допомогу. 19-річного хлопця госпіталізовано. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Водночас "Суспільне" опублікувало фото наслідків атаки, з якого видно, що пошкоджено вікна та вхід у приміщенні Сумської бізнес-школи Сумського національного аграрного університету (СНАУ).

"Сьогоднішній ранок став непростим випробуванням для Сумського націоанльного аграрного університету. Будівля, в якій розташовані навчальні й адміністративні приміщення, зазнала пошкоджень внаслідок атаки ворожих безпілотників. На щастя, загиблих немає. Шестеро технічних працівників отримали травми через уламки скла. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - написав ректор СНАУ Ігор Коваленко в Facebook.

Він запевнив, що попри всі виклики СНАУ продовжує працювати.