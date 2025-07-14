Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський та представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог обговорили питання посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, а також нові санкції проти РФ.
"Зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США. У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.
Зеленський висловив подяку Келлогу за візит до України. "Вдячний президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - наголосив президент він.
Зеленський провів зустріч з Келлогом тет-а-тет та в розширеному форматі.
Як очікується, у понеділок Трамп оголосить про новий план постачань зброї Україні. Цей план передбачає не лише зенітні комплекси, а й наступальне озброєння, пише видання Axios з посиланням на анонімні обізнані джерела.
"Два джерела повідомили Axios, що у них є підстави вважати, що план, імовірно, включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілей глибоко на території Росії, зокрема в Москві. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення", - пише Axios.