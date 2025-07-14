Інтерфакс-Україна
Події
10:23 14.07.2025

Правоохоронці викрили двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

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Правоохоронці викрили двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автівку військового

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які готували підриви суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі.

"Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги агресора рецидивістки потрапили через Телеграм-канали, де шукали "легких заробітків" після виходу на волю", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

"Щоб підготувати замахи, агентки "розділилися": одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних "цілей", інша – виїхала з аналогічною метою до Дніпра", - зазначається в повідомленні.

Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ.

Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали "тестове" – підпалили авто українського воїна.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #сбу #агенти_рф

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