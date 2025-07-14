Троє цивільних постраждали внаслідок нічних атак російських БпЛА у Дніпропетровській області

Троє цивільних, з них двоє – діти, постраждали внаслідок нічних атак ворожих дронів у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Вночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах. У Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий". Зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені", - написав Лисак у Телеграм.

Він також повідомив, що у Криворізькому районі виникла пожежа й понівечена інфраструктура. У Нікопольському районі російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає.