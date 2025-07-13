Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 152 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" Сьогодні держава-терорист завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 68 штурмових та наступальні дій, всі з яких були відбиті.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26612