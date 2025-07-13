Росія розширює мережу пропаганди в Африці — ГУР

РФ активно нарощує присутність у інформаційному просторі Африканського континенту, використовуючи для просування кремлівських наративів державні медіа-ресурси, зокрема пропагандистське агентство ТАСС і телеканал RT, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, мовлення російських пропагандистських ЗМІ наразі здійснюється більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. Із червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською мовою для аудиторії Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для Ефіопії.

"Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", — йдеться в коментарі представника ГУР МО України Андрія Юсова у телеграм-каналі.

За даними ГУР, кількість африканських телеканалів-партнерів RT зросла за два роки з 30 до 60. Паралельно російський канал реалізує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році понад тисячу африканських медійників пройшли підготовку за російськими стандартами, а з червня 2025 року стартувало очне навчання в Аддис-Абебі.

Аналогічні програми планується поширити на інші країни Африки. Для цього у РФ триває підбір кадрів, які очолюватимуть регіональні "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть навчальні центри.

Також пропагандистське агентство ТАСС активно розбудовує свої інформаційні структури в регіоні. У планах — відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, Демократичній Республіці Конго та інших країнах. За даними ГУР, набір персоналу для цих структур здійснюється під контролем ФСБ Росії.