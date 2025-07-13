Окупанти завдали 579 ударів по Запорізькій області, поранено чоловіка

Унаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранення дістав 66-річний чоловік, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби російська армія здійснила 579 ударів по 13 населених пунктах області", – зазначив він.

За словами Федорова, війська РФ завдали сім авіаударів по Степногірську, Плавнях, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці та Чарівному.

"393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 3обстріли із РСЗВ накрили Приморське та Гуляйполе", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.

Окрім того, зафіксовано 176 артилерійських ударів по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та автомобілів", – додав Федоров.