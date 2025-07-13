Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

У Харкові та області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, внаслідок якої загинула одна людина та ще п’ятеро постраждали, серед них одна дитина, повідомила пресслужба ДСНС України у Харківській області.

"Станом на 00:00 у м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин", – йдеться в повідомленні.

"У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка. У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини. У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н", - інформує відомство.

Крім того, у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран – обійшлося без постраждалих. У Харківському районі на ділянці від ст. Покотилівка у напрямку м. Мерефа дерево впало на електропотяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/15750