Зеленський провів нараду з Умєровим щодо посилення виробництва дронів та реформ в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої наголосив на пріоритетах у збільшенні виробництва дронів та анонсував найближчі зміни в управлінні оборонною сферою держави.

"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", – повідомив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив потребу у нових підходах до управління оборонним сектором і покращенні відносин зі Сполученими Штатами.

"Друге – зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", – додав президент у своєму телеграм-каналі ввечері суботи.