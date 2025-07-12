США запровадять 30% тариф на імпорт товарів з ЄС і Мексики з 1 серпня

Сполучені Штати Америки запровадять 30-відсоткові тарифи на товари з Європейського Союзу та Мексики, що постачаються до США, починаючи з 1 серпня 2025 року.

Про це йдеться в окремих листах президента США Дональда Трампа, адресованих президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і президентці Сполучених Штатів Мексики Клаудії Шейнбаум Пардо. Відповідні листи були оприлюднені Дональдом Трампом у соціальній мережі Truth Social.

"Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запровадимо тариф у розмірі лише 30% на товари з Європейського Союзу, які постачаються до Сполучених Штатів, окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, які будуть переправлені транзитом з метою уникнення вищого тарифу, обкладатимуться саме цим вищим тарифом", – йдеться у листі до фон дер Ляєн.

У листі до Шейнбаум Пардо Трамп зазначив: "Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми запровадимо тариф у розмірі 30% на мексиканські товари, які постачаються до Сполучених Штатів, окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, які будуть переправлені транзитом з метою уникнення вищого тарифу, обкладатимуться саме цим вищим тарифом".

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 20% мита для Філіпін; 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану, Брунею, Молдови,Тунісу; 30% мита США на товари з Південної Африки, Алжиру, Іраку, Лівії, Боснії; 32% мита на товари з Індонезії; 35% мита для Бангладешу та Сербії; 36% мита на товари Камбоджі; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми; 50% мита на товари із Бразилії.