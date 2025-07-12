Словаччина може перестати блокувати наступний пакет санкцій ЄС проти Росії – ЗМІ

Словаччина може підтримати новий пакет санкцій ЄС проти Росії у вівторок, який заблокувала раніше, за умови, що вона спочатку досягне угоди з європейськими партнерами, щоб пом'якшити наслідки запропонованої заборони на імпорт російського газу до блоку, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, передає Politico.

Словаччина заблокувала пакет санкцій через побоювання Братислави, що пропозиція Європейської комісії припинити імпорт російського газу з 2028 року може зашкодити економічним інтересам країни. Словаччина отримує більшу частину газу з Росії.

"Ми повинні виграти щось у цій боротьбі, хоча це не буде результат 100:0. Ми хочемо політичних зобов'язань, гарантій від партнерів і Єврокомісії, що ця проблема не залишиться тільки на плечах Словаччини", - сказав Фіцо журналістам у суботу в столиці Словаччини.

"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, тому що напруженість зростає з усіх боків", - додав він.

Фіцо заявив, що угода щодо газової заборони може означати, що Словаччина зніме свій блок щодо санкційної угоди, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у вівторок у Брюсселі. Він зазначив, що останніми днями розмовляв з лідерами Німеччини та Польщі.

За його словами, на переговорах розглядалося питання про обмеження плати, яку Словаччина буде платити за альтернативні маршрути поставок.