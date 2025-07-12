Інтерфакс-Україна
Події
14:37 12.07.2025

Вітренко заперечує зв'язки з ексдепутатом Київради Комарницьким

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Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заперечує зв'язки з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким.

"Я ніколи в житті не мав жодних стосунків: ані корупційних, ані дружніх, ніяких з Денисом Сергійовичем Комарницьким. Денис Комарницький ніколи в житті не був модератором моєї передвиборчої кампанії в депутати Київської міської ради. З Денисом Комарницьким я познайомився вже після того, як став депутатом Київської міської ради. Скажу відверто, у мене навіть телефону його немає", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представники Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу, відповідаючи на запитання про зв'язки з Комарницьким.

Також він заявив, що заяви про його зв'язки з Комарницьким є інформаційними атаками і маніпуляціями.

Як повідомлялося, в лютому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого підозрюють в оборудках зі столичною землею. Кличко заявив, що з Київської міської державної адміністрації будуть звільнені посадовці, причетні до справи про заволодіння столичною землею.

10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві.

10 квітня депутати Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" запропонували звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка. Тоді депутати заявляли, що: "Непоміченими для уряду Шмигаля пройшли плівки Комарницького, в офісі якого частим гостем був перший заступник міністра освіти і, за сумісництвом, керівник фракції слуг в Київраді пан Вітренко. Узгоджував правильні голосування зі "смотрящим" від Банкової". 

Теги: #комарницький #вітренко_андрій #звязки

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