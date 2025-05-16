Інтерфакс-Україна
Події
18:26 16.05.2025

ВАКС заочно арештував ексдепутата Київради Комарницького - джерела

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ВАКС заочно арештував ексдепутата Київради Комарницького - джерела

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Таке рішення було прийнято 9 травня, однак ухвала засекречена.

Сторона захисту вже подала апеляцію, яка буде розглянута 28 травня.

Як повідомлялося, 6 лютого 2025 року НАБУ і САП заявили, що проводять операцію "Чисте місто". НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Комарницький — колишній лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київській міській раді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році у ЗМІ його стали називати "смотрящим за Києвом", а його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови КМДА Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.

Теги: #комарницький #вакс

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