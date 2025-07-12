Інтерфакс-Україна
Події
13:16 12.07.2025

УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ

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УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ
Фото: ttps://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки в Чернівцях, Львові та Луцьку.

"Чернівці. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими спеціальними службами працював на місці обстрілу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери надавали необхідну допомогу постраждалим, зокрема першу психологічну допомогу отримали 20 осіб. До населених пунктів області з пошкодженого будинку було евакуйовано двох людей з числа маломобільних груп населення. На місці працював пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники могли отримати першу домедичну та психологічну допомогу, випити чаю чи води.

За даними ДСНС України, внаслідок російської атаки БпЛА по місту загинули двоє людей, 14 отримали поранення різних ступенів тяжкості, пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки та автівки.

У Львові волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги на одній з локацій ліквідації наслідків ворожої атаки. Вони надають людям першу допомогу та психологічну підтримку, а також забезпечують постраждалих гуманітарною допомогою.

За даними Львівської міської ради, постраждали 6 людей, серед яких 11-річна дитина, пошкоджено два промислові обʼєкти, житлові будинки, вибито понад 500 вікон. Зазнали пошкоджень 3 корпуси Львівської політехніки, міські суди, понад 20 об’єктів малого і середнього бізнесу та понад 20 автомобілів..

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області працював на місці ліквідації наслідків російської атаки у Луцьку. Волонтери провели поквартирний обхід будинків та прилеглих територій, надали допомогу мешканцям пошкоджених будинків, здійснювали чергування на випадок надання першої допомоги. Наразі команда Волинської обласної організації УЧХ видає людям плівку для тимчасового перекриття пошкоджених вікон.

За даними Волинської ОВА, внаслідок падіння уламків БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, у сусідніх - було вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих.

Теги: #допомога #постраждалі #тчху #учх

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