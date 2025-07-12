Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

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Сили оборони України минулої ночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101, є влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 12 липня (із 18.00 11 липня) противник атакував 623-ма засобами повітряного нападу: 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф. (339 – "шахеди"); 26 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у телеграмі у суботу.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника: 319 ворожих БпЛА типу Shahed; 25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Проте, як повідомляється, зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.