Інтерфакс-Україна
Події
09:37 12.07.2025

Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

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Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них 11-річний хлопчик, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - написав він у телеграмі у суботу.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи Львів зазнав наймасовішого удару дронів за весь час війни, вибухи пролунали у кількох районах міста, зафіксовано влучання, пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Крім того, обірвано контактну мережу

Теги: #львів #обстріл #постраждалі

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