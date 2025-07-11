Інтерфакс-Україна
Події
19:02 11.07.2025

Міноборони: Закупівля FPV-дронів вперше проводиться за ТТХ, загальна вартість двох тендерів – понад 3,3 млрд грн

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Міноборони: Закупівля FPV-дронів вперше проводиться за ТТХ, загальна вартість двох тендерів – понад 3,3 млрд грн

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України вперше проводить закупівлі FPV-дронів на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ), а не за назвами моделей, це дозволить залучити до конкурсу ширше коло виробників, повідомила пресслужба міністерства.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів – понад 3,3 млрд грн.", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у п'ятницю.

Зазначено, що відповідні закупівлі опубліковано на платформі ProZorro: 11 лотів на суму 2 057 875 582 грн та 8 лотів на суму 1 316 050 650 грн.

У повідомленні Міноборони наголошується, що закупівлі вперше відбуватимуться саме на основі ТТХ, до процесу вдалось залучити широке коло виробників – наразі кваліфікацію до рамкових угод пройшли 19 виробників.

"Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників", – прокоментував директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Рамкова угода – це процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників. Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції. Закупівля FPV-дронів відбуватиметься в закритому модулі ProZorro. Це гарантує захист чутливої інформації про виробників. Подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.

"FPV-дрони – це один із ключових інструментів сучасної війни. Вони дозволяють знищувати техніку та живу силу противника з мінімальним ризиком для наших бійців, ефективно закривати запити тактичного рівня та оперативно реагувати на динамічну ситуацію на фронті. Щоб наші військові мали все необхідне, ми будуємо систему закупівель за чіткими принципами: прозорість процедур, рівний доступ для всіх виробників та дотримання вимог до якості", – зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

 

Теги: #міноборони #закупівля #дрони #бпла

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