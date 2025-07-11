Апеляція залишила без змін вирок екс-заступнику голови Тернопільської ОВА – 8 років тюрми

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок екс-заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігорю Гайдуку – 8 років позбавлення волі та конфіскація авто; його взято під варту у залі суду, повідомила пресслужба ВАКС.АСК.

"11 липня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП, відмовила у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту та залишила без змін вирок ВАКС від 06 березня 2025 року, яким заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації І. Гайдука засуджено до реального позбавлення волі", - йдеться у повідомленні пресслужби ВАСК у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що таким чином, експосадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis.

На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місяців.

Як повідомлялось, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації разом з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.

На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника Ігоря Дем’янчука виділено в окреме провадження, розгляд якого зупинено у зв’язку з його мобілізацією.