Оборонна підтримка США триває - МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що військова допомога США, яка тимчасово призупинялася, станом на зараз триває.

"Станом на зараз оборонна підтримка триває …ми вдячні американській стороні за чіткі сигнали про продовження і можливість посилення оборонної підтримки України. Ми ці сигнали бачимо і ми їх вітаємо", - сказав він на брифінгу у п’ятницю в Києві.

Речник наголосив також, що зараз українська та американська команди працюють "над зʼясуваннями всіх технічних деталей: що із вже виділеного в дорозі і коли приходить".

"Я не буду заглиблюватися в ці конкретні деталі, але просто підтверджую, що обидві команди працюють і з'ясовують, що коли і де", - додав Тихий.