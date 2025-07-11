Інтерфакс-Україна
Події
15:18 11.07.2025

Окупанти обстріляли медзаклад у Білозерці Херсонської області, загинула жінка, ще 3 людей поранені

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 Жителька селища Білозерка Херсонського району загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами закладу охорони здоровʼя в п'ятницю вранці, також дістали поранення двоє працівників медзакладу та пацієнт, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель жительки Білозерки через ранковий російський обстріл закладу охорони здоровʼя. Під завалами виявили тіло вбитої жінки, особу якої нині встановлюють відповідні служби. Мої співчуття рідним і близьким. Також через цей ворожий удар поранення дістав пацієнт та двоє працівників медзакладу", - написав Прокудін в Телеграм.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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