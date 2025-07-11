15:05 11.07.2025
В МЗС України підтвердили візит Кіта Келлога до Києва
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що генерал Кіт Келлог приїздить до України.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив під час брифінгу в Києві в пʼятницю.
"Ми його чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей", - сказав Тихий, коментуючи повідомлення Келлога "Новини.Live" про візит.
Келлог під час конференції в Римі сказав журналістці Новини.LIVE: "Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень".