В МЗС України підтвердили візит Кіта Келлога до Києва

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що генерал Кіт Келлог приїздить до України.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив під час брифінгу в Києві в пʼятницю.

"Ми його чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей", - сказав Тихий, коментуючи повідомлення Келлога "Новини.Live" про візит.

Келлог під час конференції в Римі сказав журналістці Новини.LIVE: "Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень".