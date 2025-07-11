Інтерфакс-Україна
Події
15:05 11.07.2025

В МЗС України підтвердили візит Кіта Келлога до Києва

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В МЗС України підтвердили візит Кіта Келлога до Києва

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що генерал Кіт Келлог приїздить до України.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив під час брифінгу в Києві в пʼятницю.

"Ми його чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей", - сказав Тихий, коментуючи повідомлення Келлога "Новини.Live" про візит.

Келлог під час конференції в Римі сказав журналістці Новини.LIVE: "Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень".

Теги: #візит #келлог

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