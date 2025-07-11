Інтерфакс-Україна
Події
14:57 11.07.2025

"Укрнафта" на полях URC-2025 підписала кредит з ЄБРР на EUR160 млн для енергопроєктів – топменеджер

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"Укрнафта" на полях URC-2025 підписала кредит з ЄБРР на EUR160 млн для енергопроєктів – топменеджер

ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", на полях URC-2025 підписала кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на EUR160 млн для реалізації енергетичних проєктів, повідомив директор з питань корпоративної стратегії та розвитку компанії Денис Кудін. 

"Підписали кредит з ЄБРР на EUR160 млн на енергетику", – сказав Кудін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" під час конференції з відновлення у Римі.

На сайті ЄБРР йдеться про проєкт "Укрнафти", який передбачає надання суверенного гарантованого кредиту для фінансування будівництва когенераційної електростанції комбінованого циклу в Дніпропетровській області із загальною очікуваною потужністю до 250 МВт.

На одній із панельних сесій перед відкриттям URC-2025 т.в.о. директора компанії Юрій Ткачук повідомив, що "Укрнафта" реалізує шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво е/е, тепла та холоду з одного джерела – ІФ-У) на 250 МВт.

У релізі 10 липня ЄБРР повідомляв, що спільно з Європейським інвестиційним банком і Єврокомісією запускає програму Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction (Ukraine FIRST) для допомоги в підготовці дежавних інвестпроєктів відновлення інфраструктурних об’єктів в Україні. Пілотним проєктом цієї програми стане кредит в EUR160 млн "Укрнафті" на розвиток розподіленої генерації та установку потужності в 250 МВт.

Теги: #urc_2025 #соглашение #укрнафта

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