Інтерфакс-Україна
Події
14:47 11.07.2025

ЄБА закликає не анулювати спецдозволи на надра через податкові борги та не піднімати земподаток для гірничодобувних компаній

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ЄБА закликає не анулювати спецдозволи на надра через податкові борги та не піднімати земподаток для гірничодобувних компаній

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду відмовитися від ідеї позасудового припинення спецдозволів на користування надрами за наявності податкової заборгованості близько 3 тис. грн та підвищення ставок земельного податку для гірничодобувних підприємств в законопроєкті №13157.

На думку представників ЄБА, позасудове припинення спецдозволів при заборгованості 3 тис. грн суперечить принципу правової визначеності, створює значні корупційні ризики й порушує міжнародні зобов’язання України щодо стабільності умов для інвесторів. Зокрема, йдеться про порушення Угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду відбудови.

Щодо підвищення ставок земельного податку для гірничодобувних підприємств з 3% до 8% - для ділянок із нормативною грошовою оцінкою та з 5% до 12% - для ділянок без такої оцінки, то, на переконання бізнесу, це може призвести до зростання собівартості продукції, зменшення обсягів видобування й експортного виторгу, а також зниження інвестиційної привабливості сектору.

"Видобувна галузь - основа сировинної безпеки держави. Вона є потужним резервом економічного зростання, формуючи до 60% експортного потенціалу. В таких умовах важливо не допустити додаткового тиску на сектор, а навпаки - створювати можливості для його розвитку. Цього можливо досягти шляхом податкових стимулів, прозорого регулювання та дотримання принципів правової стабільності", - підкреслює ЄБА.

Наостанок комітет надрокористування асоціації закликає парламент утриматися від ухвалення змін, що можуть поставити під загрозу довіру інвесторів, а натомість зосередитися на реформах для сталого розвитку галузі.

Як повідомлялося, 5 травня парламент 235 голосами прийняв за основу законопроєкт №13157 про зміни до Податкового кодексу у зв’язку із прийняттям закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення.

Компанії-члени ЄБА вже висловлювали занепокоєння щодо законопроєкту, але вони стосувалися запровадження 10%-го мита на соєві боби, насіння ріпаку або кользи.

Теги: #надра #верховна_рада #єба #спецдозволи

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