"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Хартію стійкості людського капіталу" з 9 принципами, відкриту для приєднання відповідального українського бізнеса, представили на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

"Це рамка документів, яка встановлює новий стандарт для відповідального бізнесу, для орієнтованого на людину лідерства в українському приватному секторі. Це не просто набір принципів, а інструмент для дій", – заявила Свириденко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Як бізнес-спільноти України можуть захистити та пришвидшити відновлення ринку праці країни? За допомогою яких ключових принципів роботодавці можуть реально вплинути на покращення економічних можливостей для робочої сили України, незалежно від розміру сектора, в якому вони працюють? " – описала основні завдання Хартії Рено-Бассо.

"Як підприємства можуть об'єднатися та за допомогою яких передових практик та інструментів відкрити нові джерела існування, можливості навчання та працевлаштування для тих, хто найбільше постраждав від війни?" – додала президентка ЄБРР.

Першими учасниками Хартії стали державні Група "Нафтогаз" та ПриватБанк, найбільший банк України, а також групи ДТЕК та "Метінвест", підконтрольні СКМ Ріната Ахметова та найбільші приватні гравці країв енергетиці та металургії.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" ініціатори Хартії, в цих компаніях зайнято більше 300 тис. працівників, тоді як стоїть мета за рік збільшити число компаній-учасників Хартії до 500 та більше, в яких працювало б більше 2,5 млн робітників.

Свириденко уточнила, що підготовка Хартії зайняла понад 18 місяців і понад 75 організацій з українського бізнесу зробили свій внесок у державні установи та міжнародних партнерів, серед них Нацбанк, голова якого Андрій Пишний також приєднався до церемонії в Римі, та Міністерство у справах ветеранів.

"Тож Хартія розроблена для тих, хто не хоче просто пережити війну, але й має великі амбіції відбудувати країну сильнішою та, звичайно, більш інклюзивною. Це об'єднує спільну мету – дати шанс усім, особливо тим, хто найбільше постраждав від війни: ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, жінкам, які потребують перепідготовки", – додала перша віцепрем’єрка.

Вона зазначила, що в уряді підтримуватимуть компанії, які вже впроваджують цінності Хартії, а також працюватимуть над оновленням чинного законодавства про працю.

Свириденко повідомила, що Мінекономіки завершило роботу над новим Трудовим кодексом й сподівається на подачу його вВерховну Раду протягом цього року та подальше впровадження.

За її словами, окрім 9 принципів Хартія також містить з десяток критичних показників та ключових показників ефективності (KPI), рекомендації щодо адаптації політики, навчання лідерських якостей, підтримки вразливих груп, роботи з ветеранами та брендингу роботодавця. До її розробки була залучена Академія Фольке Бернадота (Швеція).

Рено-Бассо наголосила, що Хартію підтримали донори через багатодонорський фонд ЄБРР, і особливо уряд Швеції.

"Завдяки Хартії, яку ми запускаємо сьогодні, ми сподіваємося залучити набагато більше таких ініціатив на користь роботодавців та робочої сили України, а також економіки в цілому, саме в цей час, коли це найбільше потрібно", – зазначила вона.

На її думку, Надання роботодавцям можливості ділитися передовим досвідом та навчатися на перевірених рішеннях, визначення того, що дійсно працює, створення активної спільноти учасників та об'єднання зусиль для сприяння більш стійкому та впевненішому відновленню людського капіталу в Україні – це важливо як зараз, так і в перспективі відновлення в мирний час.