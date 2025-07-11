Інтерфакс-Україна
Події
11:25 11.07.2025

"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

3 хв читати
"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Хартію стійкості людського капіталу" з 9 принципами, відкриту для приєднання відповідального українського бізнеса, представили на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

"Це рамка документів, яка встановлює новий стандарт для відповідального бізнесу, для орієнтованого на людину лідерства в українському приватному секторі. Це не просто набір принципів, а інструмент для дій", – заявила Свириденко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Як бізнес-спільноти України можуть захистити та пришвидшити відновлення ринку праці країни? За допомогою яких ключових принципів роботодавці можуть реально вплинути на покращення економічних можливостей для робочої сили України, незалежно від розміру сектора, в якому вони працюють? " – описала основні завдання Хартії Рено-Бассо.

"Як підприємства можуть об'єднатися та за допомогою яких передових практик та інструментів відкрити нові джерела існування, можливості навчання та працевлаштування для тих, хто найбільше постраждав від війни?" – додала президентка ЄБРР.

Першими учасниками Хартії стали державні Група "Нафтогаз" та ПриватБанк, найбільший банк України, а також групи ДТЕК та "Метінвест", підконтрольні СКМ Ріната Ахметова та найбільші приватні гравці країв енергетиці та металургії.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" ініціатори Хартії, в цих компаніях зайнято більше 300 тис. працівників, тоді як стоїть мета за рік збільшити число компаній-учасників Хартії до 500 та більше, в яких працювало б більше 2,5 млн робітників.

Свириденко уточнила, що підготовка Хартії зайняла понад 18 місяців і понад 75 організацій з українського бізнесу зробили свій внесок у державні установи та міжнародних партнерів, серед них Нацбанк, голова якого Андрій Пишний також приєднався до церемонії в Римі, та Міністерство у справах ветеранів.

"Тож Хартія розроблена для тих, хто не хоче просто пережити війну, але й має великі амбіції відбудувати країну сильнішою та, звичайно, більш інклюзивною. Це об'єднує спільну мету – дати шанс усім, особливо тим, хто найбільше постраждав від війни: ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, жінкам, які потребують перепідготовки", – додала перша віцепрем’єрка.

Вона зазначила, що в уряді підтримуватимуть компанії, які вже впроваджують цінності Хартії, а також працюватимуть над оновленням чинного законодавства про працю.

Свириденко повідомила, що Мінекономіки завершило роботу над новим Трудовим кодексом й сподівається на подачу його вВерховну Раду протягом цього року та подальше впровадження.

За її словами, окрім 9 принципів Хартія також містить з десяток критичних показників та ключових показників ефективності (KPI), рекомендації щодо адаптації політики, навчання лідерських якостей, підтримки вразливих груп, роботи з ветеранами та брендингу роботодавця. До її розробки була залучена Академія Фольке Бернадота (Швеція).

Рено-Бассо наголосила, що Хартію підтримали донори через багатодонорський фонд ЄБРР, і особливо уряд Швеції.

"Завдяки Хартії, яку ми запускаємо сьогодні, ми сподіваємося залучити набагато більше таких ініціатив на користь роботодавців та робочої сили України, а також економіки в цілому, саме в цей час, коли це найбільше потрібно", – зазначила вона.

На її думку, Надання роботодавцям можливості ділитися передовим досвідом та навчатися на перевірених рішеннях, визначення того, що дійсно працює, створення активної спільноти учасників та об'єднання зусиль для сприяння більш стійкому та впевненішому відновленню людського капіталу в Україні – це важливо як зараз, так і в перспективі відновлення в мирний час.

Теги: #хартія_стійкості #єбрр #urc2025

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 11.07.2025
Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

01:56 11.07.2025
ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

01:43 11.07.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

18:54 10.07.2025
Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

17:23 10.07.2025
Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

16:51 10.07.2025
ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

15:45 07.07.2025
ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

19:12 26.06.2025
ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

ОСТАННЄ

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

Зеленський після атаки по Харкову: потрібні інвестиції у дрони-перехоплювачі та посилення санкцій проти РФ

Росіяни окупували Ялту Донецької області на кордоні з Дніпропетровською, повідомляють DeepState та ISW, Генштаб не підтверджує

Райффайзен Банк проведе планові технічні роботи 12 липня

В ТРЦ Ocean Mall відкриється магазин Dyson

Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД

Aurora відкрила перший магазин у Бухаресті

ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

Сибіга на зустрічі з американськими сентаторами Гремом і Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА