Ранковий удар по Харкову – влучання дрона у житлову забудову

Внаслідок російської атаки у Салтівському районі Харкова постраждало троє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На дану хвилину троє постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова", - написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що зафіксовані влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв. Відомо про постраждалого 64-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/synegubov/15699