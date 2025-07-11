Інтерфакс-Україна
Події
06:57 11.07.2025

Ранковий удар по Харкову – влучання дрона у житлову забудову

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Внаслідок російської атаки у Салтівському районі Харкова постраждало троє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На дану хвилину троє постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова", - написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що зафіксовані влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв. Відомо про постраждалого 64-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/synegubov/15699

Теги: #постраждалі #харківщина #обстріли

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