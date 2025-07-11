Нічна атака на Чугуївський район – 7 влучань БпЛА – Синєгубов

В ніч на п'ятницю ворог атакував місто Чугуїв безпілотниками, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу, серед постраждалих 65-річна жінка, повідомляє начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У місті, внаслідок влучання дрону, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Ще шість БпЛА влучили по промисловому підприємству. Виникла пожежа. Серед постраждалих, станом на зараз, 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу", - написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/15696