Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників надати Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

"Триваючі масовані атаки Росії проти українського цивільного населення викликають жах. Раніше сьогодні я закликав лідерів піти далі і надати Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Я щойно говорив з президентом Трампом і зараз тісно працюю з членами Альянсу над наданням Україні необхідної допомоги", - написав Рютте в соцмережі Х у четвер.

Джерело: https://x.com/SecGenNATO/status/1943390857400389896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943390857400389896%7Ctwgr%5E27d30cfe2bd88e9e31df2f9f9c5053d46d0c7ba7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1063851-rutte-zaklikav-nadati-ukraini-bilse-boepripasiv-i-zasobiv-ppo%2F