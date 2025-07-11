Інтерфакс-Україна
Події
05:53 11.07.2025

Рютте закликав надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО

1 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників надати Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

"Триваючі масовані атаки Росії проти українського цивільного населення викликають жах. Раніше сьогодні я закликав лідерів піти далі і надати Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Я щойно говорив з президентом Трампом і зараз тісно працюю з членами Альянсу над наданням Україні необхідної допомоги", - написав Рютте в соцмережі Х у четвер.

Джерело: https://x.com/SecGenNATO/status/1943390857400389896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943390857400389896%7Ctwgr%5E27d30cfe2bd88e9e31df2f9f9c5053d46d0c7ba7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1063851-rutte-zaklikav-nadati-ukraini-bilse-boepripasiv-i-zasobiv-ppo%2F

Теги: #рютте #ппо #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 10.07.2025
Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

19:35 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

15:43 10.07.2025
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

13:07 10.07.2025
Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

16:07 09.07.2025
Рютте обговорив з міністром оборони ФРН реалізацію рішень саміту НАТО

Рютте обговорив з міністром оборони ФРН реалізацію рішень саміту НАТО

14:35 08.07.2025
Чеська компанія Excalibur Army відкрила представництво в Україні для активізації співпраці та запуску вітчизняного виробництва снарядів

Чеська компанія Excalibur Army відкрила представництво в Україні для активізації співпраці та запуску вітчизняного виробництва снарядів

10:15 05.07.2025
Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

07:32 05.07.2025
Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

13:02 04.07.2025
Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

Президент Молдови після нічного обстрілу Києва закликала інші країни допомогти Україні з ППО

16:23 03.07.2025
ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

ОСТАННЄ

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

Нічна атака на Чугуївський район – 7 влучань БпЛА – Синєгубов

Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

Мерц вимагає від Росії відшкодувати Україні €500 млрд

VEON заручився підтримкою інвесторів на суму $52,3 млн щодо очікуваного у III кв.-2025 лістингу "Київстар"

Uklon аналізує Казахстан та Пакистан для можливого розширення – CEO Гришков

ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія

Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА