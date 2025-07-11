VEON заручився підтримкою інвесторів на суму $52,3 млн щодо очікуваного у III кв.-2025 лістингу "Київстар"

Власник найбільшого українського оператору зв’язку "Київстар" компанія VEON Ltd і спеціалізована компанія з придбання активів (SPAC) Cohen Circle Acquisition Corp. (CCIR), акції яких котируються на Nasdaq (США), оголосили про підписання угод про невикуп (NRAs) на загальну суму близько $52,3 млн з акредитованими інституційними інвесторами, серед яких Helikon та Clearline.

"Ми раді бачити рівень підтримки інвесторами лістингу групи компаній "Київстар". З нетерпінням чекаємо на завершення об'єднання бізнесу та представлення групи "Київстар" як першої української компанії, що буде публічно розміщена на американській фондовій біржі", – цитуються у релізі слова генерального директора VEON Group сказав Каана Терзіоглу.

Згідно з повідомленням, закриття операції з об’єднання очікується протягом третього кварталу 2025 року і буде залежати від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших звичайних умов закриття.

Зазначається, що взяті NRAs покривають приблизно 5,05 мільйонів акцій CCIR класу А, забезпечуючи мінімальну суму грошових коштів у розмірі $50 млн для запропонованого об'єднання компаній Kyivstar Group Ltd ("Київстар") та Cohen Circle.

"Рівень інвесторів, які беруть участь у цих угодах, ще раз підтверджує нашу тверду впевненість у довгостроковому потенціалі Групи "Київстар" і підкреслює інвестиційну привабливість цієї потужної історії успіху з України", – прокоментував також угоду голова та головний виконавчий директор Cohen Circle Бетсі Коен.

Як повідомлялося, у січні VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq, а в середині березня була підписана угода про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) з Cohen Circle для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі.

Материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd, яку на фондовій біржі Nasdaq зареєструють під тікером "KYIV" замість поточного тікера Cohen Circle (CIRR). VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group.

На момент закриття угоди оціночна вартість "Київстару" оцінювалася в $2,21 млрд.

Раніше в інтерв'ю "Економічній правді" Комаров розповів, що опосередкованому лістингу "Київстару" на Nasdaq передуватиме також роад-шоу та тренування.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

VEON надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 млн клієнтів у шести країнах, де проживає понад 7% населення світу.

Cohen Circle Acquisition Corp. I — це спеціалізована компанія з придбання, спонсором якої є інвестиційна компанія Cohen Circle.