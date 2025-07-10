Інтерфакс-Україна
Події
23:26 10.07.2025

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

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На полях Конференції з питань відновлення України президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, подякував за підтримку та готовність допомагати Україні.

Президент наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

"Сьогодні також посилюємо співпрацю в енергетичному відновленні країни. Підписано меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України", - написав Зеленський.

У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15069

Теги: #енергетичне #магате #відновлення

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