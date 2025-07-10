Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, подякував за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

"Говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь", - написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що "важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні".

Як повідомлялось, чинний президент Польщі Анджей Дуда піддав критиці ставлення України і союзників до Польщі і припустив можливість закриття хабу в Жешув.

"Так, ми робимо капітальний ремонт. Ми закриваємо аеропорт Жешува і доставляйте в Україну морем, повітрям, я не знаю, скидайте на парашутах. Придумуйте. Придумуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - сказав Дуда.

Джерела: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15068

https://interfax.com.ua/news/general/1086373.html