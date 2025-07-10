Інтерфакс-Україна
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21:10 10.07.2025

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

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Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Посилення санкцій проти РФ зможе запобігти намірам російського керівництва збільшити чисельність армії країни-агерсора, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Якщо скласти всі бюджети сьогодні російського солдата, він отримає від 6 до 8 тисяч доларів США… Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну. Один військовий російський контрактник отримує саме стільки. Путін розраховує на армію півтора мільйона. Він хоче армію півтора мільйона. У нього 1,2 (млн військовослужбовців – ІФ-У). Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити в таких об'ємах? ", - сказав Зеленський на брифінгу в Римі в четвер.

За його словами, розрахунки показують, що в наступному році РФ може витратити на війну $300 млрд, і цьому зашкодити можуть лише дієві санкції. "Санкції зупинять його можливості так фінансувати. Буде дефіцит у нього таких великих бюджетів", - сказав президент України.

Зеленський також заявив, що при цьому "треба говорити про посилення і фінансування наших воїнів". "Так, це неочікувані сигнали, напевно. Але я сьогодні був дуже відвертий на коаліції охочих. Ми повинні мати сильну армію. Безумовно, іти шляхом до контракту повністю. Це правильно. Це момент, поки у нас немає закінчення війни, першої стадії, ceasefire", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не знає, "як воно буде далі", але висловив упевненість, що "сильні санкції будуть впливати на готовність росіян говорити - реально говорити, з результатом, а не ховатись тільки за обмінами".

 

Теги: #армія #рф #президент

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