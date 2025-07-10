Інтерфакс-Україна
Події
20:49 10.07.2025

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

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Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розглядає кандидатуру чинного міністра оборони України Рустема Умєрова на посаду посла України в США.

"Я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України", - сказав Зеленський на брифінгу в Римі в четвер.

За його словами, така кандидатура продиктована тим, що "сьогодні всі рішення, весь наш бюджет – це, на жаль, війна, і тому від Міністерства оборони дуже багато залежить чого".

"Для нас дуже важливо сьогодні в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини зі Сполученими Штатами Америки, не втрачати цей момент… І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого - а це в контексті посилення України, зброї передусім. І тому одна із моїх ідей в тому, що це може бути міністр оборони України", - сказав Зеленський.

Також він заявив, що "це матиме великий вплив на уряд" і заявив про необхідність скорочення інституцій, в тому числі урядових.

"Україна повинна бути швидкою, якщо ми хочемо перемогти в цій боротьбі за себе, за свою незалежність. Партнери повинні бути швидкими, модернізованими, ми також. І тому, безумовно, я це підкреслював сьогоднішньому уряду, і ще раз підкреслюю - це не тільки стосується уряду, всіх інституцій - безумовно, Україні в цій боротьбі з дефіцитами… треба думати про скорочення інституцій в будь-якому випадку. Що можемо, треба скорочувати. Це нормально. Щоб керувати було процесами швидше, щоб було менше бюрократії, щоб було економія бюджету", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що зміна посла України в США відбудеться в будь-якому разі, і він вже говорив про це з Оксаною Маркаровою, яка займає відповідну посаду. "Яке буде продовження її роботи, я не можу вам сказати - багато чого залежить саме від неї. Я відкритий. Я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні. Але якщо вона вирішить для себе по-іншому, свій шлях – це її вибір", - зазначив Зеленський.

Теги: #посол #сша #президент

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