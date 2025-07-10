Зеленський і Мерц обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомляє пресслужба президента.

"Лідери обговорили розширення оборонної співпраці. Президент розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки "шахедів", і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво", - вказується у повідомленні.

Мерц в свою чергу засудив масовані російські удари, яких Росія завдає по цивільних ледь не щоночі.

Окремо йшлося про ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.

Президент подякував Німеччині за готовність допомогти із закупівлею ефективної американської зброї, яка рятує життя. Він також висловив вдячність Німеччині за європейське лідерство у військовій підтримці України та окремо відзначив внесок ФРН у посилення української ППО – постачання систем Patriot і IRIS-T, і особисто Мерцу за участь у Конференції з питань відновлення України URC 2025 і важливі сигнали на підтримку нашої країни, які прозвучали в його виступі.

Канцлер Німеччини зазначив, що успішна європейська інтеграція України також сприятиме відбудові, і запевнив у повній підтримці з боку ФРН на цьому шляху. Крім того, він закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зеленський і Мерц також обговорили важливість посилення трансатлантичної єдності, скоординували наступні кроки в дипломатії та домовилися бути в постійному контакті.