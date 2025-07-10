Коаліція охочих координує дії з партнерами, щоб мобілізувати додаткову допомогу для України - Мерц

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Коаліція охочих координує дії з партнерами, щоб мобілізувати додаткову допомогу для України та захистити людей, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

"Як Коаліція охочих ми координуємо наші дії з партнерами, щоб мобілізувати додаткову допомогу для України. Щоб краще захистити людей. Щоб підвищити шанси на досягнення рішення шляхом переговорів. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця війна закінчилася", - написав він у соцмережі Х.

Мерц опублікував також фото з зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Римі, де проходить Конференція з відновлення України (URC2025).

"Ми твердо стоїмо на боці українців. Ми підтримуємо їх і в наших власних інтересах: заради нашого спільного устрою політичної свободи в Європі, свободи ринків, зростання та нашої енергетичної безпеки. Майбутнє Німеччини тісно пов’язане з Україною", - наголосив канцлер.