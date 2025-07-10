Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

Фото: https://www.mfa.gov.cn

Влада Китайської народної республіки (КНР) прокоментувала затримання в Києві батька та сина, які намагалися незаконно вивезти до Китаю секретну документацію на український ракетний комплекс RK-360MC "Нептун".

"Якщо підтвердиться, що ці особи є громадянами Китаю, ми будемо захищати їхні законні права і інтереси відповідно до чинного законодавства", - заявила речниця китайського МЗС Мао Нінн під час регулярного брифінгу.

Речниця МЗС повідомила, що Пекін наразі вивчає інформацію.

Як повідомлялося, за даними Служби безпеки України, в Києві затримано двох громадян Китаю, які намагалися незаконно вивезти до КНР технічну документацію ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Один із них - 24-річний колишній студент київського технічного університету, який залишився в Україні після відрахування у 2023 році через академічні проблеми. Інший - його батько, що проживає в Китаї, але регулярно приїжджає в Україну для координації шпигунської діяльності.