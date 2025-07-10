Інтерфакс-Україна
Події
15:58 10.07.2025

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

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Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо
Фото: https://www.president.gov.ua/

США не приймали політичного рішення про припинення поставок зброї Україні, деякі паузи в цьому процесі викликані технічними питаннями, заявив у четвер глава Держдепу Марко Рубіо.

"Не було політичного рішення про те, що ми більше не будемо давати зброї Україні. Просто ми проводили перевірку (наявності зброї в арсеналах – ІФ-У). І тому була потрібна пауза в поставках деяких видів боєприпасів", - сказав він журналістам в Малайзії, коментуючи недавнє рішення Пентагону поставити на паузу передачу деяких видів озброєння, зокрема - протиракет.

За словами Рубіо, США продовжують передавати зброю Києву, використовуючи кошти, виділені попередньою американською адміністрацією.

Держсекретар додав, що адміністрація США контактує з владою інших країн, щоб визначити, хто міг би передати Україні додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Ми активно обговорюємо питання про Patriot з іншими країнами", - заявив він журналістам у Малайзії.

За словами Рубіо, поділитися подібними ЗРК могли б такі країни, як Іспанія, ФРН.

"Ми намагаємося шукати креативні варіанти для поставок зброї оборонного характеру", - додав він.

Теги: #зброя #постачання #рубіо #сша

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