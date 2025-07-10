Інтерфакс-Україна
Події
12:51 10.07.2025

Київський фунікулер 14 липня зачинять на плановий ремонт

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Київський фунікулер 14 липня зачинять на плановий ремонт

Київський фунікулер зачинять на ремонт із 14 липня до 22 серпня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Із 14 липня до 22 серпня столичний фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт. Про це повідомляють у КП "Київпастранс". За інформацією підприємства, під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали. Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи", - ідеться в повідомленні на сайті КМДА в четвер.

Повідомляється, що перед запуском після ремонту фахівці проведуть статичні та динамічні випробування фунікулера під навантаженням.

Як повідомляють у КП "Київпастранс", ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Київський фунікулер проходить крутим схилом Володимирської гірки і з'єднує Поділ із Верхнім містом. Його було відкрито 1905 року, тоді він був інтегрований в трамвайну систему міста.

 

 

Теги: #київ #фунікулер #кмда

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