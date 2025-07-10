Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

Повітряна оборона станом на 10:00 збила 178 з 415 ракет та безпілотників, що атакували Україну минулої ночі, зокрема 8 балістичних ракет "Іскандер-М" та 6 крилатих ракет Х-101, повідомила пресслужба Повітряних сил.

"У ніч на 10 липня (із 18.00 09 липня) противник атакував 415-ма засобами повітряного нападу: 397 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ. (близько 200 – "шахеди"); 8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл. -РФ; - 6 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. –РФ; 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – РФ", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.

"За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника: 164 ворожі БпЛА типу Shahed; 8 балістичних ракет Іскандер-М; 6 крилатих ракет Х-101", - йдеться у повідомленні. Зазначено, що "204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.