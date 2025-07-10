Інтерфакс-Україна
Події
10:44 10.07.2025

Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми при доступі ветеранів до держдопомоги - опитування

1 хв читати

Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми, які ускладнюють доступ ветеранів до державної допомоги, йдеться в результатах опитувань ветеранів та ветеранок в "Дії", яке провели Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, у "Дії" запитували, яку державну допомогу ветерани та ветеранки отримують найчастіше. Так, 21,2% відповіли, що це медицина і реабілітація, 18,4% - ветеранський спорт, 15,5% - інша фінансова підтримка, 14,1% - працевлаштування.

На запитання, з якими перешкодами зіштовхуються ветерани й ветеранки, які ускладнюють доступ до державної допомоги, 29,8% відповіли, що це черги та надмірна бюрократія, 16,1% - необхідність збирати довідки з різних установ, 15,1% - брак зрозумілої та доступної інформації про послуги і 13,1% - відсутність єдиного алгоритму оформлення пільг.

На запитання, як ветерани й ветеранки дізнаються про свої права, пільги та можливості, відповіді розподілилися таким чином: соціальні мережі – 41,7%, застосунок "Дія" – 37,7%, фахівець із супроводу ветеранів й демобілізованих осіб – 4,4% і волонтерські та ветеранські організації – 3,7%.

Зазначається, що в опитування про державну допомогу взяло участь 27 027 респондентів, а в опитування про канали комунікації - 66 819 респондентів.

Теги: #держдопомога #опитування #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 08.07.2025
Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

15:54 29.06.2025
Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

10:43 27.06.2025
КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму

КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму

14:25 25.06.2025
Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

17:37 19.06.2025
Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

18:28 18.06.2025
Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

17:36 18.06.2025
Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

10:35 18.06.2025
Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

14:50 16.06.2025
Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО: Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

Президент Еврокомиссии, канцлер Германии и спецпосланник Трампа Келлогг лично участвуют в URC2025

Дитячий аніматор на замовлення ФСБ готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків - СБУ

ГУР МО: Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

ДБР закликає військових, які вперше пішли в СЗЧ, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

Трамп буде готовий підписати законопроект про санкції щодо РФ, якщо отримає право скасовувати ці заходи

УЧХ працює на локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ по Києву

Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА