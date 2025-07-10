Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми при доступі ветеранів до держдопомоги - опитування

Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми, які ускладнюють доступ ветеранів до державної допомоги, йдеться в результатах опитувань ветеранів та ветеранок в "Дії", яке провели Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, у "Дії" запитували, яку державну допомогу ветерани та ветеранки отримують найчастіше. Так, 21,2% відповіли, що це медицина і реабілітація, 18,4% - ветеранський спорт, 15,5% - інша фінансова підтримка, 14,1% - працевлаштування.

На запитання, з якими перешкодами зіштовхуються ветерани й ветеранки, які ускладнюють доступ до державної допомоги, 29,8% відповіли, що це черги та надмірна бюрократія, 16,1% - необхідність збирати довідки з різних установ, 15,1% - брак зрозумілої та доступної інформації про послуги і 13,1% - відсутність єдиного алгоритму оформлення пільг.

На запитання, як ветерани й ветеранки дізнаються про свої права, пільги та можливості, відповіді розподілилися таким чином: соціальні мережі – 41,7%, застосунок "Дія" – 37,7%, фахівець із супроводу ветеранів й демобілізованих осіб – 4,4% і волонтерські та ветеранські організації – 3,7%.

Зазначається, що в опитування про державну допомогу взяло участь 27 027 респондентів, а в опитування про канали комунікації - 66 819 респондентів.