УЧХ працює на локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ по Києву

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали першу допомогу постраждалим від російської повітряної атаки по Києву на двох локаціях.

"Чергова нічна атака на Київ. Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавали першу допомогу і першу психологічну допомогу на двох локаціях. Одну жінку супроводили до бригади "швидкої", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Наразі УЧХ встановлює пункт допомоги на одному з місць ліквідації наслідків.

За інформацією влади, внаслідок атаки на Київ 2 загиблих, 16 поранених. Пошкоджені житлові будинки, офіси, адміністративні та промислові об’єкти.