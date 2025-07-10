Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада
Двоє цивільних загинули і 13 отримали поранення й травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 06:11 четверга.
"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.
Перед цим він поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.
За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці, 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", - написав міністр у телеграм-каналі.
У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.
Також обмежено рух транспорту на таких вулицях:
🔹 Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)
🔹 Козелецька (від вул. Миколи Василенка)
🔹 Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)
🔹 Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)
🔹 Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)
Мер столиці Віталій Кличко додає, що "наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно".