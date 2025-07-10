Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

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Двоє цивільних загинули і 13 отримали поранення й травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 06:11 четверга.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.

Перед цим він поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці, 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

"Більше десятка людей поранені. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги", - написав міністр у телеграм-каналі.

У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Також обмежено рух транспорту на таких вулицях:

🔹 Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)

🔹 Козелецька (від вул. Миколи Василенка)

🔹 Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)

🔹 Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)

🔹 Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

Мер столиці Віталій Кличко додає, що "наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно".