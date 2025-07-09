Інтерфакс-Україна
Події
23:42 09.07.2025

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що компанія MBDA відновляє виробництво далекобійних авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" Storm Shadow / SCALP EG.

"Виробництво ракет SCALP для оснащення наших військ відновиться у 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення. На майданчику MBDA UK у Стівенейджі з моїм колегою Джоном Гілі, де виробляється частина цих ракет… Як спільне підприємство Франції, Великобританії, Італії та Німеччини, MBDA є символом провідної оборонної промисловості Європи", - зазначається в повідомленні Лекорню у соцмережі Х у середу.

Міністр зазначив, що франко-британська ракета SCALP/Storm Shadow, що поставлялась в Україну продемонструвала "свою ефективність у сучасному бою з високою інтенсивністю, у вирішальних ситуаціях".

В Україну постачають далекобійні франко-британські авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" Storm Shadow / SCALP EG, а також американський оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Джерело: https://x.com/SebLecornu/status/1943012343731847382

Теги: #британія #ракети #франція #виробництво

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