Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Президент Дональд Трамп вважає важливим поставити наступним питанням переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України повернення дітей, заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

"Президент Трамп сказав президенту Зеленському, що наступна частина переговорів має стосуватися дітей", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Келлога, Трамп підняв це питання дві чи три дискусії тому з президентом Зеленським.

Він уточнив, що наразі йдеться про 19-19,5 тис. дітей, і хоча можливо не вдасться повернути всіх, але треба за це боротися.

Спецпосланець президента США підкреслив, що вирішення цього питання повинно мати максимальну підтримку. "Це те, що ми всі хочемо робити", – підкреслив він.

Келлог додав, що такі трагедії, як нещодавня загибель дітей під час повені у Техасі, зайвий раз показують, наскільки важливо захищати дітей.