Інтерфакс-Україна
Події
22:34 09.07.2025

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

1 хв читати

Президент Дональд Трамп вважає важливим поставити наступним питанням переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України повернення дітей, заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

"Президент Трамп сказав президенту Зеленському, що наступна частина переговорів має стосуватися дітей", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Келлога, Трамп підняв це питання дві чи три дискусії тому з президентом Зеленським.

Він уточнив, що наразі йдеться про 19-19,5 тис. дітей, і хоча можливо не вдасться повернути всіх, але треба за це боротися.

Спецпосланець президента США підкреслив, що вирішення цього питання повинно мати максимальну підтримку. "Це те, що ми всі хочемо робити", – підкреслив він.

Келлог додав, що такі трагедії, як нещодавня загибель дітей під час повені у Техасі, зайвий раз показують, наскільки важливо захищати дітей.

Теги: #війна #діти #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:27 09.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

17:05 09.07.2025
Зеленський і Папа Римський в ході зустрічі обговорювали повернення українських дітей і можливість посередництва Ватикану у переговорах

Зеленський і Папа Римський в ході зустрічі обговорювали повернення українських дітей і можливість посередництва Ватикану у переговорах

16:02 09.07.2025
Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

12:12 09.07.2025
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

20:04 08.07.2025
Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

16:35 08.07.2025
В Україну вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованої території – Єрмак

В Україну вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованої території – Єрмак

15:17 08.07.2025
Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

13:38 08.07.2025
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

13:17 08.07.2025
Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

13:03 08.07.2025
Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

ВАЖЛИВЕ

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

Зеленський обговорив із Келлогом постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ОСТАННЄ

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинули 4 людини – ДСНС

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

Чехія підготовить 8 українських пілотів F-16 у 2025 році

10 липня українська та болгарська делегації можуть обговорити можливість закупки двох реакторів для добудови ХАЕС-3,4 – Галущенко

Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

Галущенко вважає за доцільне залучати приватні інвестиції в будівництво АЕС

Ворог вкотре обстріляв вокзал станції Херсон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА