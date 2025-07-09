США запровадили санкції щодо компаній із Гонконгу, ОАЕ і Туреччини за сприяння продажу іранської нафти

США запровадили санкції щодо осіб і компаній, причетних до торгівлі іранською нафтою, повідомляє в середу Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC вносить до списку 22 юридичні особи, що базуються в Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, за їхню роль у сприянні продажу іранської нафти, що приносить вигоду Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР)", - ідеться в пресрелізі.

Як наголошується в документі, КВІР, будучи найпотужнішою воєнізованою силою в Ірані, використовує підставні компанії за межами Ірану, які користуються офшорними рахунками для переказу сотень мільйонів доларів прибутку, отриманого від продажу іранської нафти.

"Нафтопереробні заводи, які купують іранську нафту, переказують платежі цим підставним компаніям, які потім переміщують кошти на інші рахунки підставних компаній, які також контролює КСІР", - ідеться в пресрелізі.