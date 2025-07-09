Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

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Естонія може заблокувати ухвалення 18-го пакету санкцій для тиску на Росію, якщо з нього буде виключено зниження граничної ціни на російську нафту, заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна в коментарі ERR.

"Наша позиція дуже чітка, що зниження стелі цін на нафту має бути включене в цей пакет. У нас дуже сильна позиція з цього приводу", - сказала Цахкна в середу.

Він додав, що зниження верхньої межі ціни буде найсильнішою частиною нового пакету санкцій.

Міністр пояснив, що зниження граничної ціни з нинішніх $60 за барель до $45 також було включено в пропозицію, представлену Європейською комісією на початку року.

У вівторок видання Delfi написало, що середземноморські країни з великим сектором судноплавства, особливо Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з пакету, і тому Естонія готова накласти вето на ухвалення 18-го пакету без нового прейскуранта. Рішення щодо зовнішньої політики Європейського Союзу вимагають згоди всіх країн-членів.

Цахкна підкреслив, що позиція Естонії полягає в тому, щоб прийняти запропонований Єврокомісією пакет санкцій в його первісному вигляді, просто виступаючи проти бажання деяких країн розбавити його, виключивши новий прейскурант. Він висловив сподівання, що позиція Естонії буде також підтримана великими державами ЄС.

Він нагадав, що нинішня верхня межа ціни на нафту в $60 існує вже два роки і не була знижена, оскільки великі західні держави не підтримали такий крок. Однак зараз з'явилися ознаки того, що країни G7 також готові знизити верхню межу ціни на російську нафту. Крім того, останніми днями з'явилися сигнали з боку США, що вони готові тиснути на Росію, яка веде агресивну війну в Україні, також і новими обмеженнями, сказав Цакна, додавши, що якщо пакет, ініційований Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем в Сенаті США, і новий пакет санкцій ЄС будуть прийняті одночасно, то це могло б чинити серйозний тиск на Москву.

Водночас Цахкна підкреслив, що угода щодо нового пакету санкцій все ще перебуває в процесі доопрацювання, і що країни, в тому числі Естонія, ще не мають остаточного слова. Наступний раунд переговорів щодо запровадження нових санкцій відбудеться в середу в Брюсселі, де зустрінуться посли країн.

Одним із варіантів може бути схвалення пакету санкцій вже у вівторок, коли відбудеться чергове засідання Ради міністрів закордонних справ, але формально санкції можуть бути схвалені пізніше і в іншій формі.

Встановлення граничної ціни на нафту для Росії означає, що Європейський Союз заборонить вантажним суднам своїх країн-членів перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною, вищою за граничну, а також заборонить своїм страховим компаніям та іншим постачальникам послуг пропонувати свої послуги таким суднам. Продаж нафти та іншої сировини є одним з основних джерел фінансування агресивної війни Росії в Україні. Обмеження ціни на рівні $45 США змусить Росію продавати нафту за значно нижчою ціною, ніж світові ринкові ціни.

Світова ціна на нафту впала з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Якщо на початку війни ціна на нафту марки Brent підскочила вище $110 за барель, то до початку 2025 року вона впала до $80, а з того часу опустилася нижче $60, щоб у середу знову наблизитися до $70. Однак індекс цін на російську нафту марки Urals, після зростання майже до $100 на початку 2022 року, залишався між $80 і $60 протягом більшої частини решти трьох років, а в середу коливався на рівні $66,45.