Зеленський зустрінеться в Римі з Келлогом – прессекретар

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії в середу зустрінеться зі спеціальним посланником США в Україні Кітом Келлогом, Папою Римським Левом XIV та президентом Італії Серджо Маттареллою, повідомив журналістам прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

За його словами, спочатку голова Української держави прибуде до міста Кастель-Гандольфо, де відбудеться аудієнція Зеленського у Папи Римського Лева XIV, після чого поїде до офіційної резиденції президента Італії в Римі. Там відбудеться зустріч Зеленського з Маттареллою, а згодом і з Келлогом.

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України (URC 2025) пройде в Римі 10-11 липня. Літак із Зеленським та членами української делегації України для участі в Конференції за чолі з першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко приземлився у Римі в середу вранці.