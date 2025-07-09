Інтерфакс-Україна
Події
12:51 09.07.2025

У Києві затримали громадян Китаю — батька і сина — за спробу вивезення секретної інформації про ракетний комплекс "Нептун" - СБУ

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У Києві затримали громадян Китаю — батька і сина — за спробу вивезення секретної інформації про ракетний комплекс "Нептун" - СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

"Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з "Нептуна" було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер "Москва", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

"За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони", - зазначається в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #нелегальні_перевезення #сбу #затримання

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