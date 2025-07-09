Пожежа сталася на підприємстві в Требухові під Києвом через падіння збитого дрона

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Російська дронова атака спричинила пожежу на підприємстві в селі Требухів Броварського району Київської області в ніч на середу, але минулося без жертв та постраждалих, повідомив міський голова міста Бровари Ігор Сапожко.

"О 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БПЛА на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих. Наразі на місці ще працюють пожежники та наші комунальні служби", - написав Сапожко в Телеграм у середу вранці.

ДСНС повідомила, що на Київщині триває ліквідація пожежі, що виникла в результаті нічної ворожої атаки.

"Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м", - повідомила Держслужба у телеграм.

Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється.