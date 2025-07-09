Заступником голови СЗР призначено екс в.о. голови Чернівецької обладміністрації Марчука

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Романа Марчука.

"Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в тексті указу №470/2025 від 8 липня, опублікованого на сайті голови держави.

У той же час джерело у зовнішній розвідці повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що це призначення – "суто прагматичне, під системну роботу і ті, хто стикався з ним, це підтвердять".

"Один із авторів нового закону України "Про розвідку", від початку розробки і до підписання президентом України активно відстоював його" - пояснило джерело у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки.

"У відкритому доступі відсутні періоди біографії після 2015 року, швидше за все це служба на посадах в розвідувальних органах, та й до цього виглядає так, що був залученим до діяльності спецслужб", - сказав співрозмовник агентства.

Марчук, 1982 р.н., у 2014-15 роках був заступником голови - керівником апарату Чернівецької обласної державної адміністрації, а згодом - виконувачем обов'язків голови обладміністрації.

До того з 2003 року був помічником-консультантом низки народних депутатів, а у 2007 був старшим консультантом відділу воєнної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО. У 2010 році отримав диплом магістра державного управління в Національній академії державного управління при президенті України.