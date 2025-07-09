Інтерфакс-Україна
Події
10:14 09.07.2025

Заступником голови СЗР призначено екс в.о. голови Чернівецької обладміністрації Марчука

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Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Романа Марчука.

"Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в тексті указу №470/2025 від 8 липня, опублікованого на сайті голови держави.

У той же час джерело у зовнішній розвідці повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що це призначення – "суто прагматичне, під системну роботу і ті, хто стикався з ним, це підтвердять".

"Один із авторів нового закону України "Про розвідку", від початку розробки і до підписання президентом України активно відстоював його" - пояснило джерело у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки.

"У відкритому доступі відсутні періоди біографії після 2015 року, швидше за все це служба на посадах в розвідувальних органах, та й до цього виглядає так, що був залученим до діяльності спецслужб", - сказав співрозмовник агентства.

Марчук, 1982 р.н., у 2014-15 роках був заступником голови - керівником апарату Чернівецької обласної державної адміністрації, а згодом - виконувачем обов'язків голови обладміністрації.

До того з 2003 року був помічником-консультантом низки народних депутатів, а у 2007 був старшим консультантом відділу воєнної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО. У 2010 році отримав диплом магістра державного управління в Національній академії державного управління при президенті України.

Теги: #сзр #зеленський #марчук

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