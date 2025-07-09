Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) опублікувало офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Документ містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів. Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі", - йдеться в повідомленні Комісії в мережі Facebook.

Зазначається, що Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ Цивінського.

Сам Цивінський вважає, що рішення Кабінету міністрів щодо повторного подання двох кандидатур не відповідає закону.