Інтерфакс-Україна
Події
09:37 09.07.2025

Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

2 хв читати
Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) опублікувало офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Документ містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів. Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі", - йдеться в повідомленні Комісії в мережі Facebook.

Зазначається, що Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ Цивінського.

Сам Цивінський вважає, що рішення Кабінету міністрів щодо повторного подання двох кандидатур не відповідає закону.

Теги: #кабмін #беб #документ #рішення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 08.07.2025
Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

18:08 08.07.2025
Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

17:29 08.07.2025
Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

16:54 08.07.2025
Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

15:39 08.07.2025
Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

12:53 08.07.2025
Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

12:52 08.07.2025
Кабмін незаконно та попри міжнародні зобов’язання не призначив переможця конкурсу на директора БЕБ – ЦПК

Кабмін незаконно та попри міжнародні зобов’язання не призначив переможця конкурсу на директора БЕБ – ЦПК

09:19 08.07.2025
Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

21:26 07.07.2025
Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

15:01 07.07.2025
Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

ВАЖЛИВЕ

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Помер композитор Ігор Поклад

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

На Київщині двоє постраждалих від ворожого обстрілу, на підприємстві горіли палети – обладміністрація

На посаду нового міністра освіти розглядають кандидатуру заступника Андрія Вітренка - Совсун

Помер композитор Ігор Поклад

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

Через російські обстріли 17 постраждалих і одна жертва на Херсонщині

Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА